Bugünkü maçlar 15 Nisan Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Nisan Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
15 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
22:00 Borussia Dortmund-Barcelona (Tabii)
22:00 Aston Villa-PSG (Tabii ve TRT Spor)
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