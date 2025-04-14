Bugünkü maçlar 14 Nisan Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Nisan Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20.00 İkas Eyüpspor-Adana Demirspor (beIN Sports 1)

TFF 1. Lig

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

20.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

Premier Lig

22.00 Bournemouth-Fulham (beIN Sports 3)

LaLiga

22.00 Atletico Madrid-Real Valladolid (S Sport ve S Sport Plus)

Serie A

21.45 Napoli-Empoli (S Sport Plus ve S Sport 2)

Championship

22.00 Hull City-Coventry (TV8,5 ve EXXEN)

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