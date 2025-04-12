Bugünkü maçlar 12 Nisan Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Nisan Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
12 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
16:00 Konyaspor - Göztepe (beIN Sports 1)
19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (beIN Sports 2)
19:00 Beşiktaş - Başakşehir FK (beIN Sports 1)
1. Lig
16:00 İstanbulspor - Keçiörengücü (TRT Spor)
19:00 Şanlıurfaspor - Amed SK (TRT Spor)
Premier Lig
14:30 Manchester City - Crystal Palace
17:00 Brighton & Hove Albion - Leicester City
17:00 Southampton - Aston Villa
17:00 Nottingham Forest - Everton
19:30 Arsenal - Brentford
LaLiga
15:00 Real Sociedad - Mallorca
17:15 Getafe - Las Palmas
19:30 Celta Vigo - Espanyol
22:00 Leganes - Barcelona
Serie A
16:00 Venezia - Monza
19:00 Inter - Cagliari
21:45 Juventus - Lecce
Ligue 1
18:00 Monaco - Marsilya
20:00 Toulouse - Lille
22:05 RC Strasbourg - Nice
Bundesliga
16:30 Bochum - Augsburg
16:30 Holstein Kiel - St. Pauli
16:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin
16:30 Mönchengladbach - Freiburg
16:30 Hoffenheim - Mainz 05
19:30 Bayern Münih - Borussia Dortmund
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:35 Al Khaleej - Al Fateh
19:00 Al Fayha - Al-Qadsiah
21:00 Al Nassr - Al Riyadh
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