Bugünkü maçlar 12 Nisan Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Nisan Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Konyaspor - Göztepe (beIN Sports 1)

19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (beIN Sports 2)

19:00 Beşiktaş - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

1. Lig

16:00 İstanbulspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

19:00 Şanlıurfaspor - Amed SK (TRT Spor)

Premier Lig

14:30 Manchester City - Crystal Palace

17:00 Brighton & Hove Albion - Leicester City

17:00 Southampton - Aston Villa

17:00 Nottingham Forest - Everton

19:30 Arsenal - Brentford

LaLiga

15:00 Real Sociedad - Mallorca

17:15 Getafe - Las Palmas

19:30 Celta Vigo - Espanyol

22:00 Leganes - Barcelona

Serie A

16:00 Venezia - Monza

19:00 Inter - Cagliari

21:45 Juventus - Lecce

Ligue 1

18:00 Monaco - Marsilya

20:00 Toulouse - Lille

22:05 RC Strasbourg - Nice

Bundesliga

16:30 Bochum - Augsburg

16:30 Holstein Kiel - St. Pauli

16:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin

16:30 Mönchengladbach - Freiburg

16:30 Hoffenheim - Mainz 05

19:30 Bayern Münih - Borussia Dortmund

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:35 Al Khaleej - Al Fateh

19:00 Al Fayha - Al-Qadsiah

21:00 Al Nassr - Al Riyadh

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