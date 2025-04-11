Bugünkü maçlar 11 Nisan Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Nisan Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
11 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Samsunspor - Galatasaray (beIN Sports 1)
LaLiga
22:00 Valencia - Sevilla (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)
Serie A
21:45 Udinese - Milan (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
Ligue 1
21:45 Lens - Reims (beIN Sports 5)
Bundesliga
21:30 Wolfsburg - RB Leipzig (beIN Sports 3, TiviBu Spor 1)
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:55 Al Akhdoud - Al Taawon
19:00 Al Raed - Al Ahli Jeddah
21:00 Al Ettifaq - Al Hilal Riyadh
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