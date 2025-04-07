Real Vallodolid yedek kulübesinde şok anlar! Luis Perez...

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Vallodolid ile Getafe karşı karşıya geldi. Sahadan Real Vallodolid 4-0'lık skorla mağlup ayrılırken bu maçta yedek kulübesinde yaşananlar gündeme oturdu.
İspanyol ekibinde Luis Perez, Juanmi Latasa'ya yumruklu saldırı girişiminde bulundu. Olayın büyümesini takım arkadaşları engelledi.
İŞTE O ANLAR:
Luis Pérez intentando golpear a Latasa. No puede ser jugador del Real Valladolid ni un minuto más. pic.twitter.com/KsCPWKffH9— Samu Galicia (@samugalicia) April 6, 2025