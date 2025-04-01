Karaman Futbol Kulübü'nden 1 Nisan şakası! Cristiano Ronaldo...

2. Lig ekiplerinden Karaman FK, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili yapılan 1 Nisan şakası dikkat çekti.
📢 Ailemize hoş geldin Cristiano! 📎Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız! 🗣️İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: "7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O… pic.twitter.com/81fkkj8BLd— Karaman Futbol Kulübü (@KaramanFKResmi) March 31, 2025