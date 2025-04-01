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Haberler Futbol Karaman Futbol Kulübü'nden 1 Nisan şakası! Cristiano Ronaldo...

Karaman Futbol Kulübü'nden 1 Nisan şakası! Cristiano Ronaldo...

2. Lig ekibi Karaman Futbol Kulübü'nün, Cristiano Ronaldo'lu 1 Nisan paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 12:27
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Karaman Futbol Kulübü'nden 1 Nisan şakası! Cristiano Ronaldo...

2. Lig ekiplerinden Karaman FK, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili yapılan 1 Nisan şakası dikkat çekti.

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