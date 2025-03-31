Birlik zamanı

Trendyol 1. Lig'de açık ara yer aldığı zirvedeki pozisyonunu tehlikeye sokmaya başlayan Kocaelispor'da herkes bugün oynanacak olan Sakaryaspor maçına kenetlenmiş durumda. Oynadığı son 5 karşılaşmada da sahadan bir puanla ayrılarak ikinci sıradaki Karagümrük'ün kendisine yaklaşmasına izin veren Kocaelispor, yine de 1 maç eksiği ile 3 puanlık bir avantaja sahip durumda. Artık kazanarak Karagümrük ile farkı 6 puana çıkarmak isteyen Kocaelispor'da taraftarlar, Sakarya maçına büyük ilgi gösteriyor.

İKİ TAKIMDA BİRER EKSİK VAR

34 BIN kişi kapasiteli Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda dün itibariyle 30 bin bilet satışı gerçekleşmiş durumunda. Bayramın ikinci gününde bile takımlarını yalnız bırakmayacak olan taraftarlar tribünlere akın ediyor. Saat 20.00'de başlayacak ve TRT'den yayınlanacak karşılaşma öncesinde Kocaelispor'da Mendes'in sakatlığı bulunuyor. Sakaryaspor ise 39 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alırken, alacağı puan ya da puanlar ligde kalma yolunda büyük bir önem taşıyor. Konuk ekipte ise Ozegovic'in sakatlığı bulunuyor.