CANLI İZLE | Fulham-Crystal Palace çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FA CUP)

Fulham-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup çeyrek final maçında Fulham ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Premeier Lig'in iki önemli kulübünün kozlarını paylaşacağı tur öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen eşleşmede yarı final biletini hangi takımın alacağı merak ediliyor. Peki, Fulham-Crystal Palace çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

FA Cup çeyrek finalinde oynanacak Fulham-Crystal Pacale maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 15.15'te başlayacak. Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.