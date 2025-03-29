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Haberler Futbol CANLI İZLE | Fulham-Crystal Palace çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FA CUP)

CANLI İZLE | Fulham-Crystal Palace çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FA CUP)

FA Cup çeyrek final maçında Fulham ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Premier Lig'in iki önemli takımının kozlarını paylaşacağı turda, yarı final biletini kimin alacağı merak ediliyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Fulham-Crystal Palace çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 12:42
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CANLI İZLE | Fulham-Crystal Palace çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FA CUP)

Fulham-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup çeyrek final maçında Fulham ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Premeier Lig'in iki önemli kulübünün kozlarını paylaşacağı tur öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen eşleşmede yarı final biletini hangi takımın alacağı merak ediliyor. Peki, Fulham-Crystal Palace çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

FA Cup çeyrek finalinde oynanacak Fulham-Crystal Pacale maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 15.15'te başlayacak. Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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