Bugünkü maçlar 29 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
29 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Sivasspor - Adana Demirspor (beIN Sports 2)
16:00 Trabzonspor - Göztepe (beIN Sports 1)
16:00 Samsunspor - Kasımpaşa (beIN Sports 2)
20:30 Beşiktaş - Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Keçiörengücü - Amed SK (TRT Spor)
13:30 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Adanaspor - İstanbulspor (TRT Spor)
16:00 Pendikspor - Çorum FK (TRT Tabii Spor 6)
İspanya - LaLiga
16:00 Real Sociedad - Valladolid
18:15 Espanyol - Atletico Madrid
20:30 Deportivo Alaves - Rayo Vallecano
23:00 Real Madrid - Leganes
İtalya - Serie A
17:00 Venezia - Bologna
17:00 Como - Empoli
20:00 Juventus - Genoa
22:45 Lecce - Roma
Fransa - Ligue 1
19:00 Reims - Marsilya
21:00 Saint-Etienne - PSG
23:05 Monaco - Nice
Almanya - Bundesliga
17:30 Mönchengladbach - RB Leipzig
17:30 Holstein Kiel - Werder Bremen
17:30 Hoffenheim - Augsburg
17:30 Wolfsburg - Heidenheim
17:30 Bayern Münih - St. Pauli
20:30 Eintracht Frankfurt - Stuttgart
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