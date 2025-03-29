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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 29 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 29 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 29 Mart Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 08:54
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Bugünkü maçlar 29 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Sivasspor - Adana Demirspor (beIN Sports 2)

16:00 Trabzonspor - Göztepe (beIN Sports 1)

16:00 Samsunspor - Kasımpaşa (beIN Sports 2)

20:30 Beşiktaş - Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Keçiörengücü - Amed SK (TRT Spor)

13:30 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Adanaspor - İstanbulspor (TRT Spor)

16:00 Pendikspor - Çorum FK (TRT Tabii Spor 6)

İspanya - LaLiga

16:00 Real Sociedad - Valladolid

18:15 Espanyol - Atletico Madrid

20:30 Deportivo Alaves - Rayo Vallecano

23:00 Real Madrid - Leganes

İtalya - Serie A

17:00 Venezia - Bologna

17:00 Como - Empoli

20:00 Juventus - Genoa

22:45 Lecce - Roma

Fransa - Ligue 1

19:00 Reims - Marsilya

21:00 Saint-Etienne - PSG

23:05 Monaco - Nice

Almanya - Bundesliga

17:30 Mönchengladbach - RB Leipzig

17:30 Holstein Kiel - Werder Bremen

17:30 Hoffenheim - Augsburg

17:30 Wolfsburg - Heidenheim

17:30 Bayern Münih - St. Pauli

20:30 Eintracht Frankfurt - Stuttgart

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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