Bugünkü maçlar 28 Mart Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
28 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
16:00 Kayserispor - Hatayspor (beIN Sports 1)
16:00 Antalyaspor - Alanyaspor (beIN Sports 2)
20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
20:30 Konyaspor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)
1. Lig
16:00 Boluspor - Bandırmaspor (TRT Spor)
16:00 Erzurumspor FK - Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)
20:30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor (TRT Spor)
20:30 Iğdır FK - Ümraniyespor (TRT Tabii Spor 6)
Fransa - Ligue 1
22:45 RC Strasbourg - Lyon
Almanya - Bundesliga
22:30 Bayer Leverkusen - Bochum
Portekiz - Premier Lig
23:15 Gil Vicente - Benfica
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