Bugünkü maçlar 28 Mart Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Kayserispor - Hatayspor (beIN Sports 1)

16:00 Antalyaspor - Alanyaspor (beIN Sports 2)

20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

20:30 Konyaspor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

1. Lig

16:00 Boluspor - Bandırmaspor (TRT Spor)

16:00 Erzurumspor FK - Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)

20:30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

20:30 Iğdır FK - Ümraniyespor (TRT Tabii Spor 6)

Fransa - Ligue 1

22:45 RC Strasbourg - Lyon

Almanya - Bundesliga

22:30 Bayer Leverkusen - Bochum

Portekiz - Premier Lig

23:15 Gil Vicente - Benfica

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