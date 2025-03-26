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Haberler Futbol TFF'de görev değişikliği! Ceyhun Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray getirildi

TFF'de görev değişikliği! Ceyhun Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray'ın getirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 22:28
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TFF'de görev değişikliği! Ceyhun Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray'ın getirildiğini açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet veren Sayın Ceyhun Kazancı görevinden istifa etmiştir. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz. Boşalan yönetim kurulu asıl üyeliğine, yönetim kurulu yedek üye Sayın Tahir Ediz Kıray'ın getirilmesine karar verilmiştir. Sayın Kıray'a görevinde başarılar dileriz" denildi.

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