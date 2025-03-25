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Haberler Futbol Türkiye U21-Belarus U21 maçı CANLI İZLE | Ümit Milli Futbol Takımı hangi kanalda ve saat kaçta?

Türkiye U21-Belarus U21 maçı CANLI İZLE | Ümit Milli Futbol Takımı hangi kanalda ve saat kaçta?

21 yaş altı hazırlık maçında Türkiye U21 ile Belarus U21 takımı karşı karşıya gelecek. Gökhan Gönül yönetiminde Ümit Milli Futbol Takımı, Pendik'te oynanacak karşılaşmada hata yapmadan kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi yeni gelişmeler yaşanırken, futbolseverler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye U21-Belarus U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 18:12
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Türkiye U21-Belarus U21 maçı CANLI İZLE | Ümit Milli Futbol Takımı hangi kanalda ve saat kaçta?

21 yaş altı hazırlık maçında Türkiye U21 ile Belarus U21 takımları kozlarını paylaşacak. Alanya'da Kosava ile oynanan maçı 2-1 kazanmasını bilen Gökhan Gönül'ün öğrencileri, üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Pendik'te oynanacak karşılaşmada hata yapmak istemeyen Ümit Milli Futbol Takımı, etkili bir performans ortaya koymayı hedefliyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki,Türkiye U21-Belarus U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE U21-BELARUS U21 MAÇI NE ZAMAN?

21 yaş altı hazırlık maçında oynanacak Türkiye U21-Belarus U21 maçı 25 Mart Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

TÜRKİYE U21-BELARUS U21 MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadyumu'nda oynanacak Türkiye U21-Belarus U21 maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE U21-BELARUS U21 MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11

Türkiye U21: Jankat Yılmaz, Ali Turap, Yiğit Efe, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, Yunus Emre Konak, İzzet Çelik, İsak Vural, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu, Poyraz Yıldırım

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