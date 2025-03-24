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Haberler Futbol Litvanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

Litvanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri heyecanı başladı. Litvanya ile Finlandiya kozlarını paylaşacak. S. Darius and S. Girenas Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Litvanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 08:42
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Litvanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

Litvanya - Finlandiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Litvanya ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. S. Darius and S. Girenas Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Litvanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİTVANYA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Litvanya - Finlandiya maçı 24 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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