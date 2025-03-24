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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 24 Mart Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 24 Mart Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 24 Mart Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 07:40
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Bugünkü maçlar 24 Mart Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Mart Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

FİFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

20:00 Litvanya - Finlandiya

22:45 Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi

22:45 San Marino - Romanya

22:45 Arnavutluk - Andorra

22:45 İngiltere - Letonya

22:45 Polonya - Malta

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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