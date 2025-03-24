Bugünkü maçlar 24 Mart Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Mart Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

FİFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

20:00 Litvanya - Finlandiya

22:45 Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi

22:45 San Marino - Romanya

22:45 Arnavutluk - Andorra

22:45 İngiltere - Letonya

22:45 Polonya - Malta

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