Gürcistan - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gürcistan - Ermenistan çeyrek final maçında mücadele edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Gürcistan - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GÜRCİSTAN - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gürcistan - Ermenistan maçı 23 Mart Pazar günü 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın resmi yayıncısı bulunmuyor.
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