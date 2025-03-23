Bugünkü maçlar 23 Mart Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Mart Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
23 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Uluslar Ligi
17:00 Gürcistan - Ermenistan
20:00 Slovenya - Slovakya (S Sport Plus)
20:00 Macaristan - Türkiye (TV8, Exxen)
20:00 Sırbistan - Avusturya
20:00 İskoçya - Yunanistan
22:45 İrlanda - Bulgaristan (S Sport Plus)
22:45 Belçika - Ukrayna (S Sport Plus)
22:45 İspanya - Hollanda (Exxen)
22:45 Portekiz - Danimarka
22:45 Fransa - Hırvatistan (S Sport Plus)
22:45 Almanya - İtalya (Exxen)
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