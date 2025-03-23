Bugünkü maçlar 23 Mart Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Mart Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Uluslar Ligi

17:00 Gürcistan - Ermenistan

20:00 İzlanda - Kosova

20:00 Slovenya - Slovakya (S Sport Plus)

20:00 Macaristan - Türkiye (TV8, Exxen)

20:00 Sırbistan - Avusturya

20:00 İskoçya - Yunanistan

22:45 İrlanda - Bulgaristan (S Sport Plus)

22:45 Belçika - Ukrayna (S Sport Plus)

22:45 İspanya - Hollanda (Exxen)

22:45 Portekiz - Danimarka

22:45 Fransa - Hırvatistan (S Sport Plus)

22:45 Almanya - İtalya (Exxen)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...