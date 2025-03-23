Almanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Almanya - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Almanya - İtalya çeyrek final maçında mücadele edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Almanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - İtalya maçı 23 Mart Pazar günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak?

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈