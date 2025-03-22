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Haberler Futbol İngiltere - Türkiye maçı ne zaman? | İngiltere U19 - Türkiye U19 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere - Türkiye maçı ne zaman? | İngiltere U19 - Türkiye U19 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye U19 Milli Takımımız ile İngiltere U19, Avrupa Şampiyonası Eleme maçında kozlarını paylaşacak. Sabri Sarıoğlu'nun hocalığında UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur ikinci maçına çıkacak olan millilerimiz, İngiliz ekibine karşı galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İngiltere U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 10:22
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İngiltere - Türkiye maçı ne zaman? | İngiltere U19 - Türkiye U19 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

U19 Milli Takımımız, İngiltere ile Avrupa Şampiyonası Eleme maçında karşılaşacak. Deplasmanda oynadığı karşılaşmada galibiyet hedefleyen Ay-yıldızlı takımın hedefi belli oldu. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki İngiltere U19 - Türkiye U19 eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE U19 - TÜRKİYE U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere U19 - Türkiye U19 maçı 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉İNGİLTERE U19 - TÜRKİYE U19 MAÇI CANLI İZLE👈

HEDEF FİNAL

Türkiye, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur'da sırasıyla Portekiz, İngiltere ve Galler ile karşılaşacak. U19 Millî Takımımız, grubunu birinci bitirmesi halinde 13-26 Temmuz tarihleri arasında Romanya'nın ev sahipliğinde oynanacak 2025 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

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