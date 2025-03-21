Brezilya-Kolombiya maçında korkutan anlar! Davinson Sanchez...

2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri maçında Brezilya sahasında Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma içerisinde yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Kolombiya adına maça ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Davinson Sanchez bir pozisyonda Brezilya'nın kalecisi Alisson Becker ile çarpıştı. Bir süre yerde kalan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı.

Kenarda tedavi devam ederken Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Davinson'u oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürdü. Oyuna devam etmek isteyen ve değişikliğe sinirlenen Davinson Sanchez ise teknik direktörün bu kararına tepki gösterdi.

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