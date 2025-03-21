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Haberler Futbol Brezilya-Kolombiya maçında korkutan anlar! Davinson Sanchez...

Brezilya-Kolombiya maçında korkutan anlar! Davinson Sanchez...

2026 Dünya Kupası CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Brezilya ile Kolombiya arasında oynanan maçta Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı Davinson Sanchez ve Brezilya'nın kalecisi Alisson Becker'in bir pozisyonda çarpışması sonucu korku dolu anlar yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 10:05 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 10:37
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Brezilya-Kolombiya maçında korkutan anlar! Davinson Sanchez...

2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri maçında Brezilya sahasında Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma içerisinde yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Kolombiya adına maça ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Davinson Sanchez bir pozisyonda Brezilya'nın kalecisi Alisson Becker ile çarpıştı. Bir süre yerde kalan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı.

Kenarda tedavi devam ederken Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Davinson'u oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürdü. Oyuna devam etmek isteyen ve değişikliğe sinirlenen Davinson Sanchez ise teknik direktörün bu kararına tepki gösterdi.

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