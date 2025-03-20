Kosova - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Kosova - İzlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kosova ile İzlanda karşılaşması heyecanla beklenirken Play-off ilk maçında iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Kosova - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KOSOVA - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kosova - İzlanda maçı 20 Mart Perşembe günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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