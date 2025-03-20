  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Bulgaristan - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Bulgaristan - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bulgaristan ile İrlanda Play-off ilk maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bulgaristan - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 10:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bulgaristan - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Bulgaristan - İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bulgaristan ile İrlanda karşılaşması heyecanla beklenirken Play-off ilk maçında iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Bulgaristan - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BULGARİSTAN - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bulgaristan - İrlanda maçı 20 Mart Perşembe günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den büyük forvet hamlesi!
F.Bahçe'den yılın transfer bombası!
DİĞER
4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı...Hacı Sabancı'yı sinirlendiren soru! Eşi Nazlı Sabancı'yı beklemeden gitti! ‘Konuşacak hiçbir şey yok’
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İfade vermeye başladı
Berke Özer o teklifi reddetti!
G.Saray'a çilek transferi! Mertens'in yerine...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avusturya - Sırbistan maçı hangi kanalda? Avusturya - Sırbistan maçı hangi kanalda? 11:06
Ukrayna - Belçika maçı hangi kanalda? Ukrayna - Belçika maçı hangi kanalda? 11:01
Slovakya - Slovenya maçı hangi kanalda? Slovakya - Slovenya maçı hangi kanalda? 10:33
Bulgaristan - İrlanda maçı hangi kanalda? Bulgaristan - İrlanda maçı hangi kanalda? 10:30
A. Efes Partizan'a konuk olacak A. Efes Partizan'a konuk olacak 10:25
Alperen Şengün'den "double-double"! Alperen Şengün'den "double-double"! 10:22
Daha Eski
Chelsea’den Osimhen için flaş karar! Chelsea’den Osimhen için flaş karar! 10:15
Kosova - İzlanda maçı hangi kanalda? Kosova - İzlanda maçı hangi kanalda? 10:15
Rangers-F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili flaş karar! Rangers-F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili flaş karar! 00:29
Pena G.Saray'a sıcak bakıyor! Pena G.Saray'a sıcak bakıyor! 00:29
F.Bahçe'den Dzeko ve Tadic kararı! F.Bahçe'den Dzeko ve Tadic kararı! 00:29
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle! G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle! 00:29