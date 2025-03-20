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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 20 Mart Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 20 Mart Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 20 Mart Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 08:11
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Bugünkü maçlar 20 Mart Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Mart Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Uluslar Ligi - Play-off A/B

20:00 Türkiye - Macaristan (TV8)

22:45 Yunanistan - İskoçya

22:45 Avusturya - Sırbistan (Exxen)

22:45 Ukrayna - Belçika (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - Çeyrek Final

22:45 İtalya - Almanya (Exxen)

22:45 Danimarka - Portekiz (Exxen)

22:45 Hırvatistan - Fransa (Exxen)

22:45 Hollanda - İspanya (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - Play-off B/C

20:00 Ermenistan - Gürcistan (Exxen)

22:45 Kosova - İzlanda

22:45 Slovakya - Slovenya

22:45 Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti (Exxen)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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