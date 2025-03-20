Bugünkü maçlar 20 Mart Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Mart Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
20 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Uluslar Ligi - Play-off A/B
20:00 Türkiye - Macaristan (TV8)
22:45 Yunanistan - İskoçya
22:45 Avusturya - Sırbistan (Exxen)
22:45 Ukrayna - Belçika (Exxen)
UEFA Uluslar Ligi - Çeyrek Final
22:45 İtalya - Almanya (Exxen)
22:45 Danimarka - Portekiz (Exxen)
22:45 Hırvatistan - Fransa (Exxen)
22:45 Hollanda - İspanya (Exxen)
UEFA Uluslar Ligi - Play-off B/C
20:00 Ermenistan - Gürcistan (Exxen)
22:45 Kosova - İzlanda
22:45 Slovakya - Slovenya
22:45 Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti (Exxen)
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