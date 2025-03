Fatih Terim Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.

Al Shabab, bu ay 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

Al Shabab ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

What a month for the İmparator! 👑 @SPL_EN Coach of March 👏🏻🤩 "Fatih Terim… Allah Kareem"! 🤍😍 pic.twitter.com/GFfcnSprZg