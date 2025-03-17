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Haberler Futbol Fatih Terim Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi!

Fatih Terim Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi!

Al-Shabab'ın teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 23:19
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Fatih Terim Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.

Al Shabab, bu ay 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

Al Shabab ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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