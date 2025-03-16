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Haberler Futbol Liverpool 1-2 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET) | Newcastle United 70 yıl sonra kupa kazandı!

Liverpool 1-2 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET) | Newcastle United 70 yıl sonra kupa kazandı!

İngiltere Lig Kupası Finali'nde Liverpool ve Newcastle United karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Newcastle United, 70 yıl sonra ilk kez bir kupayı müzesine götürdü. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 21:47
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Liverpool 1-2 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET) | Newcastle United 70 yıl sonra kupa kazandı!

Newcastle United, İngiltere Lig Kupası Finali'nde Liverpool'u 2-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu

Newcastle United'a kupayı getiren goller, 45. dakikada Dan Burn'den ve 52. dakikada Alexander Isak'tan geldi. Liverpool'un golünü ise 90+4. dakikada Federico Chiesa kaydetti.

70 YILIN ARDINDAN GELEN KUPA

Bu karşılaşmayla birlikte Newcastle United, İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu. Siyah-beyazlı ekip en son 1955 yılında Wembley Stadyumu'nda 100.000'den fazla seyircinin önünde Manchester City'yi 3-1 yenerek FA Cup'ın sahibi olmuş ve müzesine bir kupa götürmüştü.

KÖTÜ ÜNVAN SOUTHAMPTON'A GEÇTİ

Newcastle United böylece; İngiltere'nin en uzun süre kupa kazanamayan takımı unvanını, 50 yıldır hasreti bitmeyen Southampton'a devretti. Southampton'u 47 yılla Ipswich Town ve 45'er yılla West Ham ile Wolves takip etti.

35 yıldır kupa kazanamayan Nottingham Forest 5. sırada yer alırken, Everton 30, Aston Villa 29 ve Tottenham da 17 yıldır kupaya hasret kaldı.

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