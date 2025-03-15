  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Nantes- Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes- Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Nantes sahasında Lille'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Nantes -Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 16:07 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 16:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nantes- Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue1'de heyecan devam ediyor. Nantes ile Lille karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Nantes - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nantes - Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nantes - Lille maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connec'ten canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Cimbom'a Brezilyalı eldiven!
Köhn G.Saray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi!
DİĞER
Dünya onları konuşuyor: Icardi ve Wanda Nara birbirine girdi! Polis müdahale etti
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş "adaylık savaşının" gölgesinde görüştü: Kimse kimsenin yedeği olmaz | Fikir ayrılıklarımız var
Tadic'in yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş'a Semih piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli boksörler dünya şampiyonluğu aşkına! Milli boksörler dünya şampiyonluğu aşkına! 16:39
Trabzonspor'dan Onuralp açıklaması! Trabzonspor'dan Onuralp açıklaması! 16:26
Minchev'in golleriyle Manisa kazandı! Minchev'in golleriyle Manisa kazandı! 15:44
Lens-Rennes maçı ne zaman? Lens-Rennes maçı ne zaman? 16:01
Angers-Monaco maçı saat kaçta? Angers-Monaco maçı saat kaçta? 16:04
Nantes - Lille maçı saat kaçta? Nantes - Lille maçı saat kaçta? 16:07
Daha Eski
Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman? Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman? 14:04
Leipzig - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Leipzig - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 14:07
Monza - Parma maçı ne zaman? Monza - Parma maçı ne zaman? 14:33
Udinese - Hellas Verona maçı ne zaman? Udinese - Hellas Verona maçı ne zaman? 14:37
Milan - Como maçı ne zaman? Milan - Como maçı ne zaman? 14:40
Torino - Empoli maçı ne zaman? Torino - Empoli maçı ne zaman? 14:43