Nantes- Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue1'de heyecan devam ediyor. Nantes ile Lille karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Nantes - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nantes - Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nantes - Lille maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connec'ten canlı yayınlanacak.

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