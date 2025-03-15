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Haberler Futbol Lens-Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens-Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan 26. hafta maçları ile devam ediyor. Lens ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens-Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 16:01
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Lens-Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens-Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Lens ile Rennes karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens-Rennes maçı TSİ 23.05'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3'de canlı yayınlanacak.

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