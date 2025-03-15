  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Brezilya Milli Takımı'nda Neymar şoku!

Brezilya Milli Takımı'nda Neymar şoku!

Brezilya Milli Futbol Takımı'na 1,5 yıl aradan sonra davet edilen 33 yaşındaki yıldız oyuncu Neymar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 12:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brezilya Milli Takımı'nda Neymar şoku!

Brezilya Milli Futbol Takımı'na 1,5 yıl aradan sonra davet edilen 33 yaşındaki yıldız oyuncu Neymar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Brezilya Teknik Direktörü Dorival Junior, yaptığı açıklamada, Neymar'ın yanı sıra Manchester City'nin kalecisi Ederson ve Flamengo'nun stoperi Danilo'nun da sakatlıkları nedeniyle Brezilya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 20 ve 25 Mart'ta Kolombiya ve Arjantin'e karşı oynayacağı maçların kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Aday kadrodan çıkarılan 3 oyuncunun yerine Lucas Perri (Lyon), Alex Sandro (Flamengo) ve Endrick (Real Madrid) çağırıldı.

Sakatlıklarla geçirdiği bir yılı aşkın sürenin ardından ülkesinde futbola başladığı Santos formasıyla sahalara geri dönen Brezilyalı yıldız Neymar'ın peşini sakatlıklar bırakmıyor.

Kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) ve Lucas Perri (Lyon)

Defans: Alex Sandro, Leo Ortiz, Wesley (Flamengo), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Guilherme Arana (Atletico-MG), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco)

Orta saha: Andre, Matheus Cunha (Wolverhampton), Joelinton, Bruno Guimaraes (Newcastle United), Gerson (Flamengo)

Forvet: Estevao (Palmeiras), Joao Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City), Rodrygo, Vinicius Junior, Endrick (Real Madrid)

Köhn G.Saray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi!
Tadic'in yeni adresi belli oldu!
DİĞER
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 15 Mart Cumartesi: Süper Lig'de 28. hafta! Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş "adaylık savaşının" gölgesinde görüştü: Kimse kimsenin yedeği olmaz | Fikir ayrılıklarımız var
Eski hakemler tartışmalı pozisyonları yorumladı!
Beşiktaş'ta derbi öncesi büyük tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bournemouth - Brentford maçı hangi kanalda? Bournemouth - Brentford maçı hangi kanalda? 13:25
Southampton - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Southampton - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 13:22
Köhn G.Saray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi! Köhn G.Saray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi! 13:11
Everton - West Ham United maçı hangi kanalda? Everton - West Ham United maçı hangi kanalda? 13:11
Ipswich Town - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Ipswich Town - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? 13:16
Manchester City - Brighton maçı hangi kanalda? Manchester City - Brighton maçı hangi kanalda? 13:19
Daha Eski
Aslan'dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu Aslan'dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu 11:06
Gaziantep FK - Kayserispor maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Kayserispor maçı saat kaçta? 11:40
Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat kaçta? 11:54
Icardi ile Wanda Nara birbirine girdi! Icardi ile Wanda Nara birbirine girdi! 12:22
İşte RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçının VAR'ı İşte RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçının VAR'ı 12:28
İşte Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı İşte Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı 12:32