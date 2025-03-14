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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 14 Mart Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 14 Mart Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 14 Mart Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 08:27
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Bugünkü maçlar 14 Mart Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:30 Galatasaray - Antalyaspor (beIN Sports 1)

1. Lig

16:00 Bandırmaspor - Adanaspor (TRT Spor)

20:30 Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Las Palmas - Deportivo Alaves

Serie A

22:45 Genoa - Lecce

Ligue 1

22:45 Nice - Auxerre

Bundesliga

22:30 St. Pauli - Hoffenheim

Suudi Arabistan - Pro Lig

22:00 Damac FC - Al-Qadsiah

22:00 Al Khaleej - Al Wahda

22:00 Al Nassr - Al Kholood

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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