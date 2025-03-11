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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 11 Mart Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 11 Mart Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 11 Mart Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 08:37
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Bugünkü maçlar 11 Mart Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Mart Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

20:45 Barcelona - Benfica (TRT Spor)

23:00 Liverpool - PSG (TRT Tabii Spor)

23:00 Bayer Leverkusen - Bayern Münih (TRT Spor)

23:00 Inter - Feyenoord (TRT Tabii Spor 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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