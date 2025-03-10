Galataspor liderlik koltuğuna oturdu

Son haftaların formda takımı Galataspor, evinde ağırladığı Nişantaşıspor'u 3-0'lık skorla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Turan Sofuoğlu önderliğinde başarılı bir çıkış yakalayan Galataspor, Ahmet Pırlant, Abdulkadir Çelik ve Şahinali Terzi'nin attığı gollerle maçı 3-0 kazanarak büyük bir galibiyete imza attı.

Galataspor'un teknik direktörü Turhan Sofuoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Lider olarak hedeflerimiz büyük. Üçüncü lige yükselmek istiyoruz ve bu yolda adım adım ilerliyoruz," dedi.

Karşılaşma bitiminde ise Galataspor Başkanı Emin Selim Akgül, büyük bir sevinç yaşadı. Bu galibiyet, takımın zirveye tutunma adına önemli bir adım oldu. Galataspor camiası, bu başarılı performansla hedeflerine ulaşmak için daha kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor.