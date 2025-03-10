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Haberler Futbol Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında flaş gelişme!

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında flaş gelişme!

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle 2 Kasım 2024'ten bu yana sahalardan uzaktı. Kadıoğlu'nun sakatlığı ile ilgili umut verici bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 13:34
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Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında flaş gelişme!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a 30 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Sarı lacivertli taraftarların hala özlem duyduğu oyuncu, Liverpool maçında sakatlanmış ve sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilmişti.

Sakatlığın operasyonsuz iyileşme göstermemesi sonrası milli futbolcu ameliyat olmuştu.

"BİR IŞIK GÖRÜYORUM"

Haftalardır formadan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun ameliyat sonrası sezonu kapattığı iddia edilmişti. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'den konuya ilişkin açıklama geldi.

NTV Spor'un İngiliz basınından derlediği habere göre Alman çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığıyla ilgili olarak, "Tünelde küçük bir ışık görüyorum. Birkaç hafta önce umduğum kadar büyük değil ama küçük bir ışık var ve onun bu sezon geri dönme şansı hala var." ifadelerini kullandı.

Hürzeler'in ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden sahalara dönebilmek için çok sıkı çalıştığını ifade ettiği aktarıldı.

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