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Haberler Futbol Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası için gerçekleştirilen kura çekimi sonrası çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Dev eşleşme sonrası ligdeki maçın ardından kupa maçını da yabancı hakemin yönetip yönetmeyeceği merak konusu oldu. Fenerbahçe cephesi yabancı hakem isteğini yinelerken, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 16:36
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi

Çeyrek finalde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Dev maç 1-2-3 Nisan tarihinde Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından kupadaki derbiyi de yabancı hakemin yönetip yönetmeyeceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi

Konuyla ilgili Fenerbahçe cephesinden ilk açıklama geldi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi

"BÜTÜN DERBİLERİ YABANCI HAKEMLER YÖNETSİN"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Bizim bu konudaki duruşumuz çok net. Yabancı hakemler bütün derbileri yönetsin, sadece bizim değil. Biz içeride iki derbi oynayacağız. Yabancı hakemlerin derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla konuşturmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta, oynanabilecek olan derbilerde de yabancı hakem olmasını arzu ederiz, destekleriz" diye konuştu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi

Yabancı hakem konusuyla ilgili TFF'den de resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi

Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, "Çekilen kuramız hayırlı, uğurlu olsun. Güzel karşılaşmalar var. Belki de son yıllar Türkiye Kupası'nda olmayacak kadar heyecan önümüzde bizi bekliyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi

Formatla ilgili eleştiriler oldu. Bir sarı kartla elenen takımlarımız oldu ve bu dile getirdiler. Geçtiğimiz yıl belirlenmiş formattı. Ufak, tefek aksilikler olmuş olabilir. Belki haksızlıklar söz konusu olmuş olabilir.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi

Önümüzde güzel maçların olduğu belki de formatın o kadar da kötü olmadığı, heyecanlı karşılaşmalara fırsat verdiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıldan itibaren elemeli sistemle devam etmeyi düşündüğümüzü belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi

"BU TÜR KARŞILAŞMALARI YERLİ HAKEMLERE DE YÖNETTİRMELİYİZ"

Çeyrek finaldeki Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde yabancı hakem olup, olmayacağının sorulması üzerine Otyakmaz, "Kendi fikrim bu; yerli hakemlerimize de bu tür karşılaşmaları yönettirip, onların tecrübelenmesi açısından iyi olacağını düşünüyorum. Her iki takımın isteğine ve yönetim kurulumuzun kararına göre bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.

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