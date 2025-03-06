Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi

Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, "Çekilen kuramız hayırlı, uğurlu olsun. Güzel karşılaşmalar var. Belki de son yıllar Türkiye Kupası'nda olmayacak kadar heyecan önümüzde bizi bekliyor.

Formatla ilgili eleştiriler oldu. Bir sarı kartla elenen takımlarımız oldu ve bu dile getirdiler. Geçtiğimiz yıl belirlenmiş formattı. Ufak, tefek aksilikler olmuş olabilir. Belki haksızlıklar söz konusu olmuş olabilir.