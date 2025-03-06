Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi
Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası için gerçekleştirilen kura çekimi sonrası çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Dev eşleşme sonrası ligdeki maçın ardından kupa maçını da yabancı hakemin yönetip yönetmeyeceği merak konusu oldu. Fenerbahçe cephesi yabancı hakem isteğini yinelerken, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama geldi. İşte detaylar...
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Konuyla ilgili Fenerbahçe cephesinden ilk açıklama geldi.
"BÜTÜN DERBİLERİ YABANCI HAKEMLER YÖNETSİN"
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Bizim bu konudaki duruşumuz çok net. Yabancı hakemler bütün derbileri yönetsin, sadece bizim değil. Biz içeride iki derbi oynayacağız. Yabancı hakemlerin derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla konuşturmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta, oynanabilecek olan derbilerde de yabancı hakem olmasını arzu ederiz, destekleriz" diye konuştu.
Yabancı hakem konusuyla ilgili TFF'den de resmi açıklama geldi.
Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, "Çekilen kuramız hayırlı, uğurlu olsun. Güzel karşılaşmalar var. Belki de son yıllar Türkiye Kupası'nda olmayacak kadar heyecan önümüzde bizi bekliyor.
Formatla ilgili eleştiriler oldu. Bir sarı kartla elenen takımlarımız oldu ve bu dile getirdiler. Geçtiğimiz yıl belirlenmiş formattı. Ufak, tefek aksilikler olmuş olabilir. Belki haksızlıklar söz konusu olmuş olabilir.
Önümüzde güzel maçların olduğu belki de formatın o kadar da kötü olmadığı, heyecanlı karşılaşmalara fırsat verdiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıldan itibaren elemeli sistemle devam etmeyi düşündüğümüzü belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.
"BU TÜR KARŞILAŞMALARI YERLİ HAKEMLERE DE YÖNETTİRMELİYİZ"
Çeyrek finaldeki Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde yabancı hakem olup, olmayacağının sorulması üzerine Otyakmaz, "Kendi fikrim bu; yerli hakemlerimize de bu tür karşılaşmaları yönettirip, onların tecrübelenmesi açısından iyi olacağını düşünüyorum. Her iki takımın isteğine ve yönetim kurulumuzun kararına göre bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.
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