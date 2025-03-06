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Haberler Futbol Derbi heyecanı ZTK'da sürüyor: Fenerbahçe-Galatasaray çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Derbi heyecanı ZTK'da sürüyor: Fenerbahçe-Galatasaray çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Galatasaray, Sipay Bodrum FK, İskenderunspor ve Göztepe’nin yer aldığı kurada futbolseverleri heyecanlandıran bir derbi eşleşmesi yaşandı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, yarı finale yükselme mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Her iki takım da bu önemli karşılaşmada kazanarak kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Heyecan dolu derbi öncesi futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 18:31
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Derbi heyecanı ZTK'da sürüyor: Fenerbahçe-Galatasaray çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları tamamlandı. TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çeyrek finale kalan 8 takım için kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Galatasaray, Sipay Bodrum FK, İskenderunspor ve Göztepe'nin yer aldığı kurada Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen organizasyonda derbinin ne zaman oynanacağı ise merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-GALATASARAY ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı 1, 2 veya 3 Nisan'da oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak derbide kazanan takım yarı finale çıkacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı ATV veya ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu:

Trabzonspor - Sipay Bodrum FK

Tümosan Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin ardından turu geçecek takımların rakipleri de belli oldu. Buna göre, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçının galibi ile Beşiktaş-Göztepe maçının kazananı karşı karşıya gelecek.

Tümosan Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin kazananı ile Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin galibi yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

ASpor CANLI YAYIN

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