Bugünkü maçlar 4 Mart Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Mart Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

20:45 Club Brugge - Aston Villa (TRT Tabii Spor)

23:00 Real Madrid - Atletico Madrid (TRT Tabii Spor)

23:00 PSV Eindhoven - Arsenal (TRT Spor)

23:00 Borussia Dortmund - Lille (TRT Tabii Spor 1)

1. Lig

16:00 Manisa FK - Iğdır FK (TRT Spor)

20:30 Amed SK - Gençlerbirliği (TRT Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...