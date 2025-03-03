Şampiyonlar Ligi haftanın maçları belli oldu: Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü belli oldu. Play-off turunda rakiplerini elemeyi başaran takımlar ile ligi ilk 8 içerisinde tamamlayan ekipler kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu mücadeleler öncesinde sürpriz sonuçlar alınırken, Real Madrid, Manchester City'i turnuva dışına itmesini bildi. Juventus'un da PSV'ye elendiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, PSG, Benfica gibi takımların maçları heyecanla bekleniyor. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları 4 Mart Salı ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak. 8 karşılaşmanın sahne alacağı haftanın rövanşı ise 11-12 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 FİKSTÜRÜ

Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü şöyle:

Club Brugge-Aston Villa

Borussia Dortmund-Lille

Real Madrid-Atletico Madrid

PSV-Arsenal

Feyenoord-Inter

Paris Saint-Germain-Liverpool

Bayern Münih-Bayer Leverkusen

Benfica-Barcelona

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

4 ve 5 Mart tarihleri arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu canlı yayın bilgileri:

4 MART SALI

20.45 Club Brugge-Aston Villa (Tabii Spor)

23.00 Borussia Dortmund-Lille (Tabii Spor 1)

23.00 Real Madrid-Atletico Madrid (Tabii Spor)

23.00 PSV-Arsenal (Tabii ve TRT Spor)

5 MART ÇARŞAMBA

20.45 Feyenoord-Inter (Tabii ve TRT 1)

23.00 Paris Saint-Germain-Liverpool (Tabii Spor)

23.00 Bayern Münih-Bayer Leverkusen (Tabii Spor 1)

23.00 Benfica-Barcelona (Tabii ve TRT 1)