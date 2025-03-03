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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 3 Mart Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 3 Mart Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 3 Mart Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 08:30
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Bugünkü maçlar 3 Mart Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Mart Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Tümosan Konyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 2)

16:00 Gaziantep - Eyüpspor (beIN Sports 1)

20:30 Rams Başakşehir - EMS Yapı Sivasspor (beIN Sports 2)

20:30 Göztepe - Yılport Samsunspor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:30 Kocaelispor - İstanbulspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

LaLiga

23:00 Villarreal - Espanyol Barcelona (S Sport, S Sports Plus)

Serie A

22:45 Juventus - Hellas Verona (S Sport 2, S Sports Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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