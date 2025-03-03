Bugünkü maçlar 3 Mart Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Mart Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Tümosan Konyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 2)

16:00 Gaziantep - Eyüpspor (beIN Sports 1)

20:30 Rams Başakşehir - EMS Yapı Sivasspor (beIN Sports 2)

20:30 Göztepe - Yılport Samsunspor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:30 Kocaelispor - İstanbulspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

LaLiga

23:00 Villarreal - Espanyol Barcelona (S Sport, S Sports Plus)

Serie A

22:45 Juventus - Hellas Verona (S Sport 2, S Sports Plus)

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