Nottingham Forest-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup 5. Tur

Nottingham Forest-Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 5. tur maçında Nottingham Forest ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Nottingham Forest-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NOTTINGHAM FOREST-IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FA Cup 5. tur maçında karşı karşıya gelecek Nottingham Forest-Ipswich Town maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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