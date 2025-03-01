Newcastle United-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup 5. Tur

Newcastle United-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 5. tur maçında Newcastle United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Newcastle United-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NEWCASTLE UNITED-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FA Cup 5. tur maçında karşı karşıya gelecek Newcastle United-Brighton maçı 2 Mart Pazar günü saat 16.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE