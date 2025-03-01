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Haberler Futbol Newcastle United-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup 5. Tur

Newcastle United-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup 5. Tur

FA Cup 5. tur maçında Newcastle United ile Brighton karşı karşıya gelecek. İki takım da yükselişini sürdürerek kupada ilerlemeyi amaçlarken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 23:13 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 23:15
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Newcastle United-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup 5. Tur

Newcastle United-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 5. tur maçında Newcastle United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Newcastle United-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NEWCASTLE UNITED-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FA Cup 5. tur maçında karşı karşıya gelecek Newcastle United-Brighton maçı 2 Mart Pazar günü saat 16.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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