Bugünkü maçlar 1 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

1 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Adana Demirspor - Bodrum FK (beIN Sports 1)

20:30 Beşiktaş - Kayserispor (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Esenler Erokspor - Amed SK (TRT Spor)

13:30 Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Iğdır FK - Çorum FK (TRT Spor)

20:30 Pendikspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

LaLiga

16:00 Girona - Celta Vigo

18:15 Rayo Vallecano - Sevilla

20:30 Real Betis - Real Madrid

23:00 Atletico Madrid - Athletic Bilbao

Serie A

17:00 Atalanta - Venezia

20:00 Napoli - Inter

22:45 Udinese - Parma

Ligue 1

19:00 Saint-Etienne - Nice

21:00 Lens - Le Havre

23:05 PSG - Lille

Bundesliga

17:30 RB Leipzig - Mainz 05

17:30 Werder Bremen - Wolfsburg

17:30 Heidenheim - Mönchengladbach

17:30 Bochum - Hoffenheim

17:30 St. Pauli - Borussia Dortmund

20:30 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

Suudi Arabistan - Pro Lig

22:00 Al Fateh - Al Taawon

22:00 Al Kholood - Al Khaleej

22:00 Al Fayha - Al Wahda

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