Bugünkü maçlar 1 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
1 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
16:00 Adana Demirspor - Bodrum FK (beIN Sports 1)
20:30 Beşiktaş - Kayserispor (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Esenler Erokspor - Amed SK (TRT Spor)
13:30 Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Iğdır FK - Çorum FK (TRT Spor)
20:30 Pendikspor - Keçiörengücü (TRT Spor)
LaLiga
16:00 Girona - Celta Vigo
18:15 Rayo Vallecano - Sevilla
20:30 Real Betis - Real Madrid
23:00 Atletico Madrid - Athletic Bilbao
Serie A
17:00 Atalanta - Venezia
20:00 Napoli - Inter
22:45 Udinese - Parma
Ligue 1
19:00 Saint-Etienne - Nice
21:00 Lens - Le Havre
23:05 PSG - Lille
Bundesliga
17:30 RB Leipzig - Mainz 05
17:30 Werder Bremen - Wolfsburg
17:30 Heidenheim - Mönchengladbach
17:30 Bochum - Hoffenheim
17:30 St. Pauli - Borussia Dortmund
20:30 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen
Suudi Arabistan - Pro Lig
22:00 Al Fateh - Al Taawon
22:00 Al Kholood - Al Khaleej
22:00 Al Fayha - Al Wahda
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...