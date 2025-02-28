Bugünkü maçlar 28 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Şubat Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1. Lig

20:00 Gençlerbirliği - Manisa FK (TRT Tabii Spor)

LaLiga

23:00 Valladolid - Las Palmas

Serie A

22:45 Fiorentina - Lecce

Ligue 1

22:45 Monaco - Reims

Bundesliga

22:30 Stuttgart - Bayern Münih

Suudi Arabistan - Pro Lig

22:00 Al Shabab Riyadh - Damac FC

22:00 Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah

22:00 Al Orubah - Al Nassr

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