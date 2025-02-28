Aston Villa-Cardiff City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup 5. Tur

Aston Villa-Cardiff City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 5. tur maçında Aston Villa ile Cardiff City karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Aston Villa-Cardiff City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ASTON VILLA-CARDIFF CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FA Cup 5. tur maçında karşı karşıya gelecek Aston Villa-Cardiff City maçı 28 Şubat Cuma günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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