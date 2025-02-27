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Haberler Futbol ŞİFRESİZ İZLE | Kasımpaşa-Göztepe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

ŞİFRESİZ İZLE | Kasımpaşa-Göztepe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçlarında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybeden İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmada da İstanbulspor'a 2-0 mağlup oldu. Zorlu rakibi karşısında hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, galibiyet alarak moral arıyor. Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı 1-0 yenmeyi başaran Göztepe ise üst üste üçüncü galibiyetini alarak, gruplardan çıkmak istiyor. Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanından alacağı sonuca göre liderlik şansı da bulunan deplasman takımı, averaj üstünlüğünü de ele almayı amaçlıyor. Peki, Kasımpaşa-Göztepe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 11:22
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ŞİFRESİZ İZLE | Kasımpaşa-Göztepe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Kasımpaşa-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye 3-0 ve İstanbulspor'a 2-0 mağlup olan ev sahibi takım, taraftarı önünde çıkış arıyor. Zorlu İstanbul deplasmanında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefleyen Göztepe ise Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı 1-0 yenmeyi başardı. Bir üst tura çıkmak isteyen İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında alacağı sonuca göre grupları lider olarak tamamlamayı amaçlıyor. İki takım arasında oynanacak kritik karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Kasımpaşa-Göztepe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Göztepe maçının hakemi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Haydar Avcı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlenecek.

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