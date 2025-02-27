ŞİFRESİZ İZLE | Kasımpaşa-Göztepe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Kasımpaşa-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye 3-0 ve İstanbulspor'a 2-0 mağlup olan ev sahibi takım, taraftarı önünde çıkış arıyor. Zorlu İstanbul deplasmanında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefleyen Göztepe ise Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı 1-0 yenmeyi başardı. Bir üst tura çıkmak isteyen İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında alacağı sonuca göre grupları lider olarak tamamlamayı amaçlıyor. İki takım arasında oynanacak kritik karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Kasımpaşa-Göztepe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Göztepe maçının hakemi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Haydar Avcı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlenecek.