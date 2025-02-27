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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 27 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 27 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 27 Şubat Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 09:40
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Bugünkü maçlar 27 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Şubat Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Grup B

16:00 Erzurumspor FK - İstanbulspor (A Para)

16:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (A Spor)

16:00 Kasımpaşa - Göztepe (A2)

Türkiye Kupası Grup C

19:00 Eyüpspor - Başakşehir FK (A Spor)

19:00 Galatasaray - Konyaspor (ATV)

İngiltere - Premier Lig

23:00 West Ham United - Leicester City

İtalya - Serie A

22:45 Bologna - Milan

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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