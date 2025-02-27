Bugünkü maçlar 27 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Şubat Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Grup B

16:00 Erzurumspor FK - İstanbulspor (A Para)

16:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (A Spor)

16:00 Kasımpaşa - Göztepe (A2)

Türkiye Kupası Grup C

19:00 Eyüpspor - Başakşehir FK (A Spor)

19:00 Galatasaray - Konyaspor (ATV)

İngiltere - Premier Lig

23:00 West Ham United - Leicester City

İtalya - Serie A

22:45 Bologna - Milan

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