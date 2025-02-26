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Haberler Futbol Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son grup maçında Ankaragücü ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 10:47
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Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ankaragücü - Alanyaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu son maçında Ankaragücü ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Alanyaspor maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma A2TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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