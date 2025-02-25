Kırklarelispor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Kırklarelispor - Kocaelispor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu son maçında Kırklarelispor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kırklarelispor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIRKLARELİSPOR - KOCAELİSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kırklarelispor - Kocaelispor FK maçı 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma A Para ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KIRKLARELİSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

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