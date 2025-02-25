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Haberler Futbol Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası yarı finali

Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası yarı finali

İspanya Kral Kupası yarı final maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. İki takım da yükselişini sürdürerek kupayı kaldırmayı amaçlarken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 15:20 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 15:20
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Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası yarı finali

Barcelona - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası yarı final maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Barcelona - Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek Barcelona - Atletico Madrid maçı 25 Şubat Salı günü saat 23.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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