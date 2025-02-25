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Haberler Futbol Al Raed 1-2 Al Shabab (MAÇ SONUCU ÖZET)

Al Raed 1-2 Al Shabab (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Raed'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 21:30
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Al Raed 1-2 Al Shabab (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Raed'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Suudi Arabistan'ın Bureyde kentindeki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan maçta Al Shabab, 29. dakikada Cristian Guanca'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Ev sahibi ekip, 70. dakikada Mehdi Abeid'in gölüyle beraberliği yakaladı. Al Shabab, Cristian Guanca'nın 88. dakikada ikinci kez ağları havalandırmasıyla müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 36 puanla 6. yer aldı. Al Raed ise 17 puanla 16. sırada kaldı.

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