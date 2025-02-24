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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 24 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 24 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 24 Şubat Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 08:00
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Bugünkü maçlar 24 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Şubat Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Galatasaray-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

LaLiga

23:00 Sevilla-Mallorca (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

Serie A

22:45 Roma-Monza (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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