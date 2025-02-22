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Vasco, Augusto'nun peşinde
Alanyaspor'da Loide Augusto'ya Brezilya kancası. Devre arasında adı Trabzonspor'la da anılan 24 yaşındaki Angolalı kanat oyuncusu için Brezilya ekibi Vasco ısrarını sürdürüyor. Vasco, Brezilya'da 28 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi öncesinde görüşmelerini sıklaştırdı. Brezilya temsilcisinin, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık teklifini, Alanya kabul etmedi. Vasco'nun Augusto için tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Genç hücumcu, bu sezon 21 maçta 2 gol, 5 asist yaptı.
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