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Paşa, Antalyaspor'a bilendi
Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Süper Lig'de geride bıraktığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 31 puanla 8. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında son bulan Paşa, Antalya'da kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.
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